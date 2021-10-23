«Брайтон» — «Манчестер Сити»: Фоден удвоил преимущество гостей

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити».
На 28-й минуте матча гол забил полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден, результативную передачу отдал Джек Грилиш.
Ранее на 13-й минуте встречи отличился полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган, ему ассистировал Бернарду Силва.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ему помогают ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.
«Манчестер Сити» набрал 17 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (15) — на 4-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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