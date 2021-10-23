ЦСКА — «Крылья Советов»: Эджуке сравнял счёт

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает «Крылья Советов». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К 58-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Крылья Советов».

На 57-й минуте встречи нападающий ЦСКА Чидера Эджуке сравнял счёт. Голкипер гостей Иван Ломаев отработал заброс в штрафную — отбил мяч ногами, и очень неудачно. С первой попытки армейцы добить мяч не смогли, а вторым на добивании был Эджуке. Он и отправил мяч в пустые ворота.

ЦСКА набрал 20 очков в 11 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (16) располагаются на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).