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Гончаренко: энергию, которая захлестывает Кордобу, надо немного убавить

Гончаренко: энергию, которая захлестывает Кордобу, надо немного убавить
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал игру нападающего Джона Кордобы в матче с «Нижним Новгородом» (4:1).

«Мы одержали уверенную, заслуженную победу. После угловых два гола забили, один — пропустили. Отмечу, что не только контратака, но и позиционное нападение у нас было на хорошем уровне.

Кордоба — очень эмоциональный парень. Он должен к некоторым моментам подходить с более холодной головой. Ту страсть, ту энергию, которые его захлестывают, надо немного убавить. Тогда, думаю, голы придут», — приводит слова Гончаренко пресс-служба нижегородской команды.

«Краснодар» продлил свою беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 7 матчей. Это произошло после того, как команда Виктора Гончаренко на выезде разгромила «Нижний Новгород» (4:1).

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