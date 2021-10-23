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ЦСКА одержал волевую победу в домашнем матче с «Крыльями Советов»

ЦСКА одержал волевую победу в домашнем матче с «Крыльями Советов»
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В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Защитник самарцев Юрий Горшков выполнил передачу на Сергеева в центр штрафной, который первым касанием подсёк мяч над голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, и вторым добил его в пустые ворота. На 57-й минуте встречи форвард ЦСКА Чидера Эджуке сравнял счёт. Голкипер гостей Иван Ломаев отработал заброс в штрафную — отбил мяч ногами, и очень неудачно. С первой попытки армейцы добить мяч не смогли, а вторым на добивании был Эджуке. Он и отправил мяч в пустые ворота. На 85-й минуте нападающий Фёдор Чалов вывел ЦСКА вперёд в счёте. В концовке встречи итоговый счёт установил форвард армейцев Антон Заболотный.

ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (16) — на 8-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
23 октября 2021, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 11'   1:1 Эджуке – 57'   2:1 Чалов – 85'   3:1 Заболотный – 89'
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