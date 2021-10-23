Заболотный: ЦСКА делит лидерство? Раз мы конкурируем в таблице, значит, конкурентоспособны

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:1) высказался о турнирном положении москвичей.
«Делим первое место с «Зенитом»? Работаем. Стремимся к лучшему футболу. Чувствую ли я, что нынешний ЦСКА может конкурировать? Конечно, раз мы конкурируем в таблице, значит, конкурентоспособны. Но у команды и у тренера есть замысел, он набирает обороты, и мы стараемся его выполнить. Не всегда это легко даётся – сегодня была такая игра», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
ЦСКА, обыграв самарцев, в 12 матчах набрал 23 очка и догнал «Зенит» и «Динамо». Московское «Динамо» поднялось на первое место в таблице Российской Премьер-Лиги после победы ЦСКА над «Крыльями Советов» (3:1). Из-за этого «Динамо» опередило «Зенит» по дополнительным показателям, так как если команды РПЛ набирают одинаковое количество очков, то места в таблице определяются по очным встречам. При этом «Зенит» ещё не сыграл свой матч 12-го тура.
- 23 октября 2021
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