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Власти Петербурга ввели недельный локдаун. Спортивные мероприятия запрещены

Власти Петербурга ввели недельный локдаун. Спортивные мероприятия запрещены
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе в период с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга.

Среди прочего, постановление запрещает проведение спортивных и физкультурных мероприятий, за исключением тех, которые согласованы через Роспотребнадзор. Ограничения связаны с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Отметим, в период локдауна петербургский «Зенит» не будет проводить домашние матчи. Последняя встреча на «Газпром Арене» перед запретом спортивных мероприятий состоится 29 октября, в этот день «Зенит» примет московское «Динамо». Следующий домашний матч питерцы проведут 19 ноября с «Нижним Новгородом».

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