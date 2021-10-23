Аршавин: ожидаю победу «Зенита». Разве Семак проигрывал «Спартаку»?

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча петербургской команды со «Спартаком».



«Мне кажется, «Спартак» меньше расстроен после 3:4 с «Лестером». Они в такой весёлой игре все же поучаствовали. «Зенит» проиграл с меньшими шансами, на мой взгляд. Но и соперник помощнее был, несмотря на то, что «Лестер» хорошо сейчас выступает. Но вообще — трудно предсказать результат, хотя считаю, «Зенит» в любом составе, при любых раскладах на данный момент времени должен оставаться фаворитом этой игры. Тем более, что он играет дома. И вообще — Сергей Богданович, разве проигрывал когда-то «Спартаку»? А если и да, то не в официальных матчах. Ожидаю, что и в этот уик-энд «Зенит» выиграет.



Участие Малкома и Клаудиньо в игре со «Спартаком» под вопросом? Конечно, это ощутимая потеря при нынешних предыгровых раскладах. Этих игроков ждешь в важных матчах. С другой стороны, это всегда шанс для других ребят. Для того же Мостового, например. С этой точки зрения, мы можем понять, что у нас есть другие игроки, на которых можно надеятся в больших матчах. Отрезок сейчас у «Зенита» тяжёлый. И каждая игра крайне важная — концовку осенней части сезона хочется закончить на мажорной ноте. Плюс в ЛЧ желательно переломить тенденцию поражений именно с серьёзными командами. От «Мальмё» всё же немного абстрагируюсь в этом смычке — это не гранд. Очень хочется увидеть победу «Зенита» над большим клубом», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» под руководством Семака ни разу не проигрывал «Спартаку». Когда Семак тренировал «Уфу», башкирская команда дважды уступила красно-белым.