Воронин: «Зенит» что-то удивительное показывает? Теряют очки, как и другие команды

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин высказался о выступлении российских клубов в еврокубках. Также он высказался об игре «Зенита» в РПЛ.

«Зенит» что-то удивительное показывает? Они теряют очки ровно так же, как и все команды. Сезон длинный, «Спартак» играет против «Зенита», потом с ними играем мы. Чемпионат должен быть интересным.

Я не знаю, что такое достойное поражение и оценивать выступление других команд в еврокубках не буду. Могу сказать только одно, что это не первый плохой год для российских команд в еврокубках. Значит где-то, кто-то, что-то делает неправильно.

Главная причина? Чемпионат слабее, чем остальные. Когда ты играешь тут с одними командами, а потом ты играешь против европейских клубов, сразу чувствуется разница», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.