«Шальке» с Михайловым разгромил дрезденское «Динамо» и догнал лидера 2-й Бундеслиги
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В матче 11-го тура 2-й Бундеслиги «Шальке-04» разгромил дрезденское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 3:0.
На 20-й минуте защитник «Шальке» Томас Ауэян забил первый гол в матче. На 78-й минуте преимущество гельзенкирхенцев увеличил нападающий Мариус Бюльтер, Ауэян отдал голевую передачу. Защитник Марчин Каминьски довёл счёт до разгромного, результативным пасом вновь отметился Ауэян.
Российский полузащитник «Шальке» Ярослав Михайлов, арендованный у «Зенита», провёл на поле 65 минут, после чего был заменён. На 45-й минуте Михайлов получил жёлтую карточку.
«Шальке» в 11 матчах набрал 22 очка и догнал лидирующего во 2-й Бундеслиге «Санкт-Паули». «Динамо» (13) — на 12-м месте.
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