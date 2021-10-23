«Шальке» с Михайловым разгромил дрезденское «Динамо» и догнал лидера 2-й Бундеслиги

В матче 11-го тура 2-й Бундеслиги «Шальке-04» разгромил дрезденское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 3:0.

На 20-й минуте защитник «Шальке» Томас Ауэян забил первый гол в матче. На 78-й минуте преимущество гельзенкирхенцев увеличил нападающий Мариус Бюльтер, Ауэян отдал голевую передачу. Защитник Марчин Каминьски довёл счёт до разгромного, результативным пасом вновь отметился Ауэян.

Российский полузащитник «Шальке» Ярослав Михайлов, арендованный у «Зенита», провёл на поле 65 минут, после чего был заменён. На 45-й минуте Михайлов получил жёлтую карточку.

«Шальке» в 11 матчах набрал 22 очка и догнал лидирующего во 2-й Бундеслиге «Санкт-Паули». «Динамо» (13) — на 12-м месте.