Ибрагимович стал 4-м футболистом, забившим гол в Серии А после 40 лет

В субботу, 23 октября, в Италии состоялся матч 9-го тура Серии А, в котором «Милан» в гостях обыграл «Болонью» со счётом 4:2.
Автором одного из голов «Милана» стал шведский форвард Златан Ибрагимович. Футболист стал четвертым игроком в истории, кому удалось забить в Серии А после 40 лет. Ранее этого добились Сильвио Пиола, Пьетро Верховод и Алессандро Костакурта. Об этом сообщает Opta.
При этом лишь эти трое забивали в чемпионате Италии в более позднем возрасте, чем Ибрагимович. Костакурте был 41 год и 25 дней, Пиоле — 40 лет и 131 день, Верховоду — 40 лет и 47 дней. Златану на момент матча было 40 лет и 20 дней.
После девяти матчей «Милан» с 25 очками возглавляет турнирную таблицу, обгоняя идущий вторым «Наполи» на одно очко. При этом у неаполитанцев есть игра в запасе.
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