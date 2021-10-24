«Лион» предложил Сердару Азмуну контракт на четыре года

«Лион» ведёт переговоры с иранским нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном об условиях личного контракта, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, французский клуб предлагает иранскому футболисту соглашение, рассчитанное на четыре года. Ранее сообщалось, что «Лион» готов заплатить за Азмуна около € 7-8 млн. Действующий контракт иранца с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.



В нынешнем сезоне Сердар Азмун провёл 12 матчей за «Зенит», в которых забил пять голов и получил одну красную карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость иранца в € 25 млн. Ранее Азмун защищал цвета казанского «Рубина», а также «Ростова» из одноимённого города.

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