Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лион» предложил Сердару Азмуну контракт на четыре года

«Лион» предложил Сердару Азмуну контракт на четыре года
Комментарии

«Лион» ведёт переговоры с иранским нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном об условиях личного контракта, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, французский клуб предлагает иранскому футболисту соглашение, рассчитанное на четыре года. Ранее сообщалось, что «Лион» готов заплатить за Азмуна около € 7-8 млн. Действующий контракт иранца с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Сердар Азмун провёл 12 матчей за «Зенит», в которых забил пять голов и получил одну красную карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость иранца в € 25 млн. Ранее Азмун защищал цвета казанского «Рубина», а также «Ростова» из одноимённого города.

Оперативно о главных событиях с футбольных арен Европы в нашем телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
Стала известна сумма, которую «Лион» готов заплатить за Сердара Азмуна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021