«Спартак» показал, что осталось за кадром матча Лиги Европы с «Лестером»

Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Лестер Сити» (3:4).
В ролике показано прибытие красно-белых на стадион «Открытие Банк Арена» в Москве, предматчевая разминка, а также эмоции трибун и ключевые моменты встречи.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат UEFA и «Матч ТВ».
Футболист «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче. Соболев получил пас от Зелимхана Бакаева и пробил из угла штрафной. Мяч зацепил спину Сумаре и влетел в сетку — Шмейхель не дотянулся до мяча.
Затем Джордан Ларссон увеличил разницу в счёте. Виктор Мозес пошёл в борьбу и отобрал мяч у Сёюнджю на фланге. Виктор влетел в штрафную и прострелил в центр, а Ларссон в касание переправил мяч в сетку.
После этого игрок «Лестера» Патсон Дака сократил отставание гостей. Келечи Ихеаначо сделал мягкий заброс в штрафную, Дака по центру выскочил один на один и пробил в угол ворот. Затем Дака забил ещё 3 мяча, оформив покер. В ответ на это Александр Соболев забил ещё один мяч.
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