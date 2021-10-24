«Зенит» — «Спартак»: прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 24 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 между «Зенитом» и «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Матч 12-го тура РПЛ обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ему будут ассистировать арбитры Владислав Назаров из Невинномысска и Максим Ковалёв из Реутова. Резервный арбитр — Евгений Кукуляк из Калуги.
«Зенит» после 11 сыгранных туров являлся лидером РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 23 очка в 11 матчах. На данный момент «Зенит» занимает 2-ю позицию в таблице РПЛ. «Спартак» за 11 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.
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