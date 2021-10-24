Дэвид Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре и заработает £ 150 млн

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.



По информации источника, о сотрудничестве будет объявлено в следующем месяце. Бекхэм согласился на сделку, которая будет приносить ему £ 15 млн (около € 18 млн) в год. Соглашение между сторонами будет рассчитано на 10 лет, всё это время Бекхэм будет послом Катара. Перед заключением контракта Бекхэма заверили, что болельщики будут в безопасности в Катаре.



«Дэвид верит в приверженность Катара прогрессу и в то, что чемпионат мира по футболу может привести к значительным позитивным изменениям в стране. Он твёрдо верит в силу футбола в преодолении разногласий», — приводит слова источника The Sun.



Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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