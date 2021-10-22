В Катаре открылся шестой стадион к ЧМ-2022. Первый матч сыграют команды Хави и Блана
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В Катаре открылся шестой стадион к чемпионату мира 2022 года «Аль-Тумама». В первом матче на новой арене сыграют действующие чемпионы Катара «Аль-Садд» под руководством Хави и «Аль-Райян», главным тренером, которого является Лоран Блан. Встреча пройдёт в рамках финала Кубка Эмира.
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
«Аль-Тумама» стал шестым стадионом, полностью готовым к ЧМ-2022. Он вмещает 40 тыс. зрителей, на нём пройдут игры группового этапа ЧМ-2022, а также матчи стадии плей-офф, включая четвертьфинал.
Дизайн стадиона, напоминающий традиционный арабский головной убор, спроектировал известный катарский архитектор Ибрагим М. Джайда. На арене также пройдут матчи Арабского Кубка ФИФА, который пройдет в Катаре в ноябре и декабре 2021 года.
Новость по темеВ Катаре в октябре откроют очередной стадион ЧМ-2022
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