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Луис Суарес: у Месси нет конкурентов в борьбе за «Золотой мяч» в этом году

Луис Суарес: у Месси нет конкурентов в борьбе за «Золотой мяч» в этом году
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Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о том, кого он считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» в этом году.

«Я думаю, Лео заслужил «Золотой мяч», потому что на личном уровне он провёл прекрасный год, несмотря на то, что с «Барселоной» выиграл только Кубок Испании. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом Примеры, выиграл Кубок Америки, на котором также стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Всё это только увеличивает его шансы.

Месси заслужил эту награду, потому что выиграл столько именно как футболист. Нужно всегда помнить о том, как сложно держать такой уровень год за годом. Вручая «Золотой мяч», нужно обращать внимание не только на то, что игрок сделал в течение года, но и смотреть на то, что он делал раньше, сезон за сезоном. Я думаю, у Лео нет конкурентов в борьбе за «Золотой мяч» в этом году», – приводит слова Суареса Ole.

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