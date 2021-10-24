Луис Суарес: у Месси нет конкурентов в борьбе за «Золотой мяч» в этом году

Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о том, кого он считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» в этом году.
«Я думаю, Лео заслужил «Золотой мяч», потому что на личном уровне он провёл прекрасный год, несмотря на то, что с «Барселоной» выиграл только Кубок Испании. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом Примеры, выиграл Кубок Америки, на котором также стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Всё это только увеличивает его шансы.
Месси заслужил эту награду, потому что выиграл столько именно как футболист. Нужно всегда помнить о том, как сложно держать такой уровень год за годом. Вручая «Золотой мяч», нужно обращать внимание не только на то, что игрок сделал в течение года, но и смотреть на то, что он делал раньше, сезон за сезоном. Я думаю, у Лео нет конкурентов в борьбе за «Золотой мяч» в этом году», – приводит слова Суареса Ole.
- 24 октября 2021
-
14:00
-
13:33
-
13:30
-
13:25
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:36
-
12:21
-
12:16
-
12:00
-
11:43
-
11:20
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
10:54
-
10:42
-
10:21
-
10:10
-
10:06
-
09:57
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
09:19
-
08:42
-
08:33
-
08:24
-
00:56
-
00:43
-
00:37
-
00:22
-
00:17
- 23 октября 2021
-
23:58