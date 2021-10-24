Глебов — о победе над тульским «Арсеналом»: горжусь «Ростовом». Играли за шесть очков

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (4:0).

«Нам удалась настоящая командная игра: отсюда не так много ошибок и столько всего получилось. Но матч всё равно получился тяжёлым, как бы ни казалось со стороны. Да, забили два гола в первом тайме, но во втором моментами отдавали инициативу. Хорошо, что результат положительный. Очень горжусь командой. Были единым целым: на поле, на скамейке. Реально крутая атмосфера! Надеюсь, получится поддержать её и на каждый матч выходить с таким настроем.



К такой игре привело много факторов. Мы давно не играли дома, а домашних побед в этом сезоне вообще не было. Плюс понимали, что играем за шесть очков. Мне кажется, что несмотря на не лучшее турнирное положение, мы выглядим достойно. Верю, что дальше будем только прибавлять. Хочу поблагодарить болельщиков, которые с командой не только в хорошие моменты — но и всегда. Вы — большие молодцы, именно ради вас мы стараемся в каждой игре на все 100%», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».