Черевченко покинет «Химки». У клуба пять кандидатов на пост главного тренера

У «Химок» есть пять кандидатов на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В список подмосковного клуба входят тренер «Шинника» Вадим Евсеев, экс-наставник «Уфы» Рашид Рахимов, тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов, наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков и бывший тренер «Балтики» Евгений Калешин. Ранее о скором уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера «Химок» сообщил «Рейтинг Букмекеров».
Черевченко возглавил «Химки» в 2020 году. Подмосковный клуб в 12 матчах набрал 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является московское «Динамо», в 12 встречах набравшее 23 очка.
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