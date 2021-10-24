Радимов — о матче «Уфа» — «Рубин»: играли бы сразу без судьи и свистели из комнаты VAR

Главный тренер «Зенита-2», бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о судействе в матче 12-го тура РПЛ «Уфа» — «Рубин» (1:1). На 34-й минуте полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия забил гол в ворота «Уфы», однако после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот.
Также на 71-й минуте матча главный арбитр встречи Игорь Панин ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота уфимцев за игру рукой Константина Плиева. Затем Панин отменил своё решение, ему помог VAR.
Пост доступен в «твиттере» Владислава Радимова.
«Уфа» — «Рубин»… столько раз смотреть видеоповторы… Играли бы сразу без судьи и свистели из комнаты VAR», — написал Радимов у себя в «твиттере».
После ничейного результата казанский «Рубин» набрал 16 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (10) — на 15-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (23).
- 24 октября 2021
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