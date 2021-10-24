Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в матче с «Уфой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).



«Трудно представить более сильную потерю очков, чем в матче с «Локомотивом». Одна из самых сильных потерь очков, которая была у меня за всю карьеру. Сегодня игра развивалась определённым образом. Хорошо, что так отреагировали на второй тайм. Удовлетворён качеством игры после перерыва. Жаль, что не дожали.



Могу сказать, что арбитр точно не повлиял сегодня на ход матча. Его решения не были критичны ни для одной из команд. Как я понимаю, с VAR были правильно отменены пенальти в наши ворота и в ворота «Уфы». Пусть лучше это будет чуть-чуть дольше, но принимаются правильные решения», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

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