Газизов: сегодня судьи хорошо отработали. Лучше подольше смотреть VAR, зато без ошибок

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).

«Сегодня была масса моментов. В первом тайме мы играли лучше, во втором тайме лучше был «Рубин». Закономерный результат – ничья. Что касается судейства, то, на мой взгляд, судьи правильно всё сделали и хорошо отработали. Лучше подольше посмотреть VAR, но принять правильное решение. Ключевых ошибок сегодня не было, во всех эпизодах разобрались грамотно.



Агаларов в прекрасной форме, настойчивый, делает игру. Он прогрессирует. Это хорошо не только для нас, но и для российского футбола, когда появляются такие нападающие. Готовимся ли к предложениям по нему? Будут предложения, тогда поговорим. Я к этому спокойно отношусь», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.