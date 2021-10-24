Газизов: сегодня судьи хорошо отработали. Лучше подольше смотреть VAR, зато без ошибок

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).
«Сегодня была масса моментов. В первом тайме мы играли лучше, во втором тайме лучше был «Рубин». Закономерный результат – ничья. Что касается судейства, то, на мой взгляд, судьи правильно всё сделали и хорошо отработали. Лучше подольше посмотреть VAR, но принять правильное решение. Ключевых ошибок сегодня не было, во всех эпизодах разобрались грамотно.
Агаларов в прекрасной форме, настойчивый, делает игру. Он прогрессирует. Это хорошо не только для нас, но и для российского футбола, когда появляются такие нападающие. Готовимся ли к предложениям по нему? Будут предложения, тогда поговорим. Я к этому спокойно отношусь», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 24 октября 2021
-
18:37
-
18:33
-
18:24
-
18:23
-
18:21
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:50
-
17:47
-
17:43
-
17:41
-
17:36
-
17:15
-
17:11
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:47
-
16:38
-
16:23
-
16:23
-
16:02
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:53
-
15:30
-
15:26
-
15:23
-
15:15
-
15:02
-
15:00