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«Лестер» обыграл на выезде «Брентфорд»

«Лестер» обыграл на выезде «Брентфорд»
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Сегодня, 24 октября, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал «Лестер Сити». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт в матче был открыт в первом тайме. На 14-й минуте встречи гол забил полузащитник «лис» Юри Тилеманс.

Гол Тилеманса:

На 60-й минуте защитник хозяев Матиас Йоргенсен с передачи Матиаса Йенсена сравнял счёт.

Ответный мяч Йоргенсена:

На 73-й минуте матча полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон нанёс результативный удар, голевую передачу отдал нападающий Патсон Дака.

Мэддисон забивает победный гол:

Встречу обсуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Ему помогали ассистенты Саймон Беннетт и Дерек Итон. Резервный рефери — Даррен Ингланд.

«Лестер» набрал 14 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (12) — на 12-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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Англия - Премьер-лига. 9-й тур
24 октября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Тилеманс – 14'   1:1 Йёргенсен – 60'   1:2 Мэддисон – 73'
Комментарии
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