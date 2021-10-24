«Лестер» обыграл на выезде «Брентфорд»

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал «Лестер Сити». Гости одержали победу – 2:1.



Счёт в матче был открыт в первом тайме. На 14-й минуте встречи гол забил полузащитник «лис» Юри Тилеманс.

Гол Тилеманса:

На 60-й минуте защитник хозяев Матиас Йоргенсен с передачи Матиаса Йенсена сравнял счёт.

Ответный мяч Йоргенсена:

На 73-й минуте матча полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон нанёс результативный удар, голевую передачу отдал нападающий Патсон Дака.

Мэддисон забивает победный гол:

Встречу обсуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Ему помогали ассистенты Саймон Беннетт и Дерек Итон. Резервный рефери — Даррен Ингланд.



«Лестер» набрал 14 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (12) — на 12-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Смотри самые важные голы АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.