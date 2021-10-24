«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Кейта вывел гостей вперёд

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, результативную передачу отдал Мохамед Салах.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему помогают ассистенты Гари Бесвик и Ли Беттс. Резервный рефери — Майк Дин.
Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
«Ливерпуль» набрал 18 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (14) располагается на 7-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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