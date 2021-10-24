«Вольфсбург» уволил ван Боммела с поста главного тренера

«Вольфсбург» отправил в отставку главного тренера Марка ван Боммела. 44-летнему специалисту сообщили об увольнении сегодня днём.



«Суть в том, что у клуба и тренера было больше различий, чем общего. Уверенность в том, что получится выйти из сложного турнирного положения и перевернуть ситуацию как можно скорее, отсутствовала, и мы решили прекратить сотрудничество. Мы желаем Марку всего наилучшего — как в спорте, так и в личной жизни», — приводит слова управляющего директора клуба Йорга Шмадтке пресс-служба «волков».

«Вольфсбург» набрал 13 очков в девяти турах и занимает девятое место в таблице. Команда потерпела четыре поражения подряд.

2 июня «Вольфсбург» официально объявил о назначении Марка ван Боммела на пост главного тренера команды. Специалист заключил соглашение с «волками» до 30 июня 2023 года. В сезоне-2020/2021 «Вольфсбург» занял четвёртое место в чемпионате Германии, набрав 61 очко в 34 матчах.