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Шалимов: хорошо, что фанаты «Урала» пока нам не свистят и не покидают трибуны

Шалимов: хорошо, что фанаты «Урала» пока нам не свистят и не покидают трибуны
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвёл итоги матча 13 тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

«Не хочется комментировать качество игры. В таких играх мы как минимум не должны проигрывать. Соперник мобилизован и настроен на борьбу. Точно так же, как и мы, но в каких-то эпизодах уступали «Ахмату». Но говорить про конкретные моменты не буду. Мы проиграли.

Насколько важна поддержка фанатов именно сейчас? Это важно, конечно. Хорошо, что они пока нам не свистят и не покидают трибуны. Но с таким результатом мы этого дождёмся. Они нас поддерживают, нам это приятно, но долго так не может продолжаться. Нужно набирать очки», — приводит слова Шалимова пресс-служба «Урала».

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» переиграл екатеринбургский «Урал». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

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