В объединении болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировали результат матча с «Зенитом» (1:7).
«Фратрия»: черти, вы уже позорите «Спартак»!» — говорится в сообщении пресс-службы «Фратрии» в «Твиттере», обращённом к официальному аккаунту клуба.
На 20-й минуте «Зенит» открыл счёт в матче. Автором дебютного гола стал иранский нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун. На 28-й минуте «Зенит» удвоил своё преимущество на табло. Гол забил бразильский вингер Клаудиньо, который красивым обводящим ударом направил мяч в дальнюю «девятку» ворот Максименко. На 36-й минуте «Зенит» довёл преимущество до разгромного. Автором третьего забитого мяча в матче стал Сердар Азмун, записавший на свой счёт дубль.
На 45-й минуте «Зенит» забил четвёртый мяч. Автором гола в раздевалку стал Андрей Мостовой. На 54-й минуте «Спартак» отыграл один гол. Автором забитого мяча стал Квинси Промес. На 56-й минуте «Зенит» вернул себе уверенное преимущество в четыре гола. Пятый мяч сине-бело-голубых забил Андрей Мостовой – 5:1.
На 79-й минуте «Зенит» забил шестой гол. Автором взятия ворот стал вышедший на замену нападающий Артём Дзюба, который реализовал пенальти. К слову, в моменте с назначением пенальти с поля был удалён защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие, получивший вторую жёлтую карточку. На 88-й минуте «Зенит» забил седьмой гол усилиями вышедшего на замену Александра Ерохина.
- 24 октября 2021
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