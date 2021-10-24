В объединении болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировали результат матча с «Зенитом» (1:7).

«Фратрия»: черти, вы уже позорите «Спартак»!» — говорится в сообщении пресс-службы «Фратрии» в «Твиттере», обращённом к официальному аккаунту клуба.

На 20-й минуте «Зенит» открыл счёт в матче. Автором дебютного гола стал иранский нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун. На 28-й минуте «Зенит» удвоил своё преимущество на табло. Гол забил бразильский вингер Клаудиньо, который красивым обводящим ударом направил мяч в дальнюю «девятку» ворот Максименко. На 36-й минуте «Зенит» довёл преимущество до разгромного. Автором третьего забитого мяча в матче стал Сердар Азмун, записавший на свой счёт дубль.



На 45-й минуте «Зенит» забил четвёртый мяч. Автором гола в раздевалку стал Андрей Мостовой. На 54-й минуте «Спартак» отыграл один гол. Автором забитого мяча стал Квинси Промес. На 56-й минуте «Зенит» вернул себе уверенное преимущество в четыре гола. Пятый мяч сине-бело-голубых забил Андрей Мостовой – 5:1.



На 79-й минуте «Зенит» забил шестой гол. Автором взятия ворот стал вышедший на замену нападающий Артём Дзюба, который реализовал пенальти. К слову, в моменте с назначением пенальти с поля был удалён защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие, получивший вторую жёлтую карточку. На 88-й минуте «Зенит» забил седьмой гол усилиями вышедшего на замену Александра Ерохина.