Жозе Моуринью удалили в концовке матча «Рома» — «Наполи»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был удалён в концовке матча 9-го тура Серии А с «Наполи» (0:0).

На 82-й минуте Моуринью получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Первое предупреждение за разговоры португальский специалист получил на 19-й минуте.

В матче 9-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Рома» сыграла вничью с «Наполи». Матч состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 0:0. Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов», вышел на 86-й минуте.



Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты — Мауро Вивенци и Давиде Империале. Резервный арбитр — Массимилиано Иррати.



«Наполи» набрал в девяти матчах 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Рома» (16) — на четвёртом месте.