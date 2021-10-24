«Сегодня был убит «Спартак». Петржела высказался о разгромной победе «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал разгромную победу петербургской команды в матче со «Спартаком» (7:1).
«Я счастлив! Сегодня был убит «Спартак»! Все вокруг писали, что у «Зенита» будут проблемы… Но я говорил, что команда Семака спокойно победит «Спартак». В итоге вышло даже лучше, чем предполагал. Здорово!
Не завидую «Спартаку», которому нужно возвращаться в Москву. Болельщики будут очень сильно ругаться… С другой стороны, их можно понять. То, что сегодня случилось — это настоящая трагедия», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1.
- 24 октября 2021
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