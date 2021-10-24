«Нельзя делать такие заявления». Витория — о возможной отставке после 1:7 от «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос журналистов по поводу своей возможной отставки после матча 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7).

«Я не стану комментировать вопросы об отставке. Если есть вопросы по игре — пожалуйста. Бывают сложные моменты, но мужчина должен их принять. Делать такого рода заявления нельзя», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.