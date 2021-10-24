Орлов: «Спартак» обречён в этой системе, Федуну надо очень серьёзно подумать

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался после разгромной победы «Зенита» в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

«Спартак» обречён в той системе, в которой он находится. Был Тедеско, была скорость, была мотивация. Но пришёл тренер с совсем другим психоанализом. Бедные игроки. Что с Ларссоном произошло? Он же умел забивать.

Сегодня «Спартак» рано сдался и сыграл даже ниже своих возможностей. Он всё-таки в чемпионате на 7-м месте, и это негоже. Надо очень серьёзно думать руководству, Федуну, что делать. Надо команду перестраивать», — сказал Орлов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.