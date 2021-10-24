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Круговой: «Зенит» забил «Спартаку» то, что не реализовал с «Ювентусом»

Круговой: «Зенит» забил «Спартаку» то, что не реализовал с «Ювентусом»
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Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 12-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

«Честно говоря, выходить было тяжело — я практически не размялся. В зоне разминки сделал два рывка, после чего мне сказали, что я должен сразу выйти. Было тяжело, небольшой мандраж — всё-таки это «Спартак», команда очень хорошая. Здорово, что мы сегодня выиграли и с таким крупным счётом. Жаль, что пропустили, но будем над этим работать.

Чем объяснить столь крупную победу? Не знаю, думаю, что мы просто смогли реализовать почти все моменты, которые создали — то, что не реализовали с «Ювентусом». Отыгрались на «Спартаке», забили семь, но могли забить и больше. Хорошо, что получилось выжать максимум из каждой атаки.

Счёт мог быть и крупнее, я мог ударить пару раз, но неудачно подстроился под мяч, за что потом получил от Ярослава Ракицкого. Но ничего, это рабочие моменты (смеётся)», — приводит слова Кругового пресс-служба «Зенита».

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