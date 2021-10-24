Невилл — о разгроме «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля»: Сульшер получит ещё один шанс

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о разгромном поражении «красных дьяволов» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Это первый топ-клуб, против которого они играют, и их разрывают на части. Я уже говорил, что и средние команды забивают им, а топ-команды будут их громить.
Это плохо, но мы все разгромно проигрывали. Сэр Алекс Фергюсон уступил 6:1 «Манчестер Сити», я проиграл 5:0 «Ньюкаслу». Такое случается, но они сдались.
Сульшер получит ещё один шанс все изменить. Я верю в это, но на него отовсюду будет оказываться неимоверное давление. В ближайшие 24 часа будут звучать призывы к его отставке.
Он и его тренерский штаб должны взять на себя ответственность за то, как команда прессингует. То, что произошло в Лестере, повторилось сегодня. Они не умеют прессинговать. С такими игроками, как Рашфорд, Гринвуд и Роналду, нужно играть на контратаках.
Сульшер три года играет в контратакующем стиле, и я не понимаю, почему он пытался прессинговать. Эта команда неспособна прессинговать», — цитирует Невилла BBC.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» завершился победой гостей со счётом 5:0. На счёту Салаха хет-трик, по мячу забили Наби Кейта и и Диогу Жота.
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