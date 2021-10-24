Чистяков: «Зенит» хотел сыграть на ноль, но «Спартак» тоже не лыком шит

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Всё складывалось так, как мы хотели. Мы забили быстрые голы, причём довольно много! Наверное, из-за этого нам стало попроще, соперник раскрылся ещё больше, и мы его дожали. Игра полностью складывалась по нашему сценарию. Хочу поздравить всех с победой и хочу, чтобы мы и дальше забивали много, а пропускали мало.

Расстроились, что «Спартаку» удалось забить. Мы с ребятами всегда стараемся сыграть на ноль, а в последних играх это получается не так часто. Держали это в голове, но «Спартак» тоже не лыком шит. Пропустили — бывает. Разберём гол и постараемся больше не делать таких ошибок.

Мы были настроены — три последние наши игры закончились поражениями, и мы договорились с ребятами, что этот матч точно должны выиграть, играть только на победу. Счастливы, что получилось именно так — ярко, много голов. Наверное, были злые и отдали все силы на поле.

Это история, это навсегда, поэтому мне приятно. Конечно, побеждать приятно любого соперника, но «Спартак» для Петербурга и для болельщиков — отдельная история. Это победа для наших болельщиков!

Вначале было немножко тревожно, но я всё равно был уверен, что мы забьём один-два, после чего игра раскроется. А по поводу Дугласа Сантоса — конечно, потому что это игрок основного состава, важный игрок для нас. Но и Данил Круговой хорошо вышел на замену, поздравляю его и ещё раз поздравляю всю команду.

Не останавливались, хотели и старались выжать максимум из каждого момента. Наши нападающие молодцы — реализовали почти всё. Красавчики!» — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».