«Зенит» одержал крупнейшую в истории победу над «Спартаком»

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ со счётом 7:1. Это крупнейшая в истории чемпионатов России и СССР победа сине-бело-голубых над красно-белыми.
Ранее «Зенит» дважды обыгрывал «Спартак» с разницей в пять мячей — в 1949-м и 2012-м. Красно-белые, в свою очередь, впервые в своей истории уступили в чемпионате страны с разницей в шесть голов.
Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).
«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
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