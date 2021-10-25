Ловрен: круто, что нанесли «Спартаку» самое крупное поражение в истории. Они нас запомнят

32-летний хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался о разгромной победе сине-бело-голубых над московским «Спартаком» (7:1) в домашнем матче 12-го тура чемпионата России.

«Я всегда люблю входить в историю. Очень круто, что «Зенит» нанёс «Спартаку» самое крупное поражение в чемпионатах России. Этим мы вошли в историю. Они запомнят нас.

Нам была нужна эта победа. У нас были плохие результаты в последних играх. Мы проявили характер, показали мастерство, классно реализовали моменты. В последних матчах этого не хватало, и против «Спартака» нас прорвало», — сказал Ловрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.