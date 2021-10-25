Ловрен: удивительно дважды сыграть в матче, где твоя команда забивает «Спартаку» семь

32-летний хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результат домашней встречи 12-го тура чемпионата России, в которой сине-бело-голубые одержали разгромную победу над московским «Спартаком» (7:1).

«Мы забили семь удивительных голов. Конечно, мы на такое не рассчитывали, рассчитывали только на три очка, но так получилось.

Удивительно дважды принять участие в матче, в котором твоя команда забивает «Спартаку» семь голов. Если честно, от победы «Зенита» у меня эмоций даже больше, чем от выигрыша с «Ливерпулем», — сказал Ловрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в сезоне-2017/2018 московский «Спартак» потерпел разгромное поражение в выездном матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА от «Ливерпуля» (0:7), в составе которого выступал Деян Ловрен.