Аршавин: думаю, оргвыводы из стана «Спартака» нас ожидают до Нового года

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на победу санкт-петербургского клуба в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (7:1).

«В Санкт-Петербурге великолепная атмосфера, все довольны. У «Спартака» ничего не получилось. «Зенит» был хорош. Продольные передачи за спину практически все проходили. Клаудиньо хорошо взаимодействовал с Венделом. Круговой оказался там, где нужно, и не растерялся, здорово сыграл. Такие матчи бывают. Жаль «Спартак». Поздравляю «Зенит» с победой. Я думаю, что оргвыводы из стана московского клуба нас ожидают до Нового года», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков, а «Спартак» — 17. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.



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