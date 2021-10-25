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Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев может возглавить азербайджанский клуб

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев может возглавить азербайджанский клуб
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Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана, сообщает Sportinfo.az.

По информации источника, в услугах 37-летнего специалиста заинтересован «Сабах». В минувшую пятницу Мусаев встретился с представителями «Сабаха» в Баку и посетил базу азербайджанского клуба. На данный момент стороны обсуждают детали личного контракта специалиста. Мусаев рассчитывает заключить контракт по схеме 2+1, а также получить серьёзный трансферный бюджет на предстоящее зимнее окно.

Напомним, руководство «Краснодара» после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 приняло отставку Мурада Мусаева с поста главного тренера команды. Главным тренером краснодарцев стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, ушедший из московского ЦСКА.

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