Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев может возглавить азербайджанский клуб

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана, сообщает Sportinfo.az.
По информации источника, в услугах 37-летнего специалиста заинтересован «Сабах». В минувшую пятницу Мусаев встретился с представителями «Сабаха» в Баку и посетил базу азербайджанского клуба. На данный момент стороны обсуждают детали личного контракта специалиста. Мусаев рассчитывает заключить контракт по схеме 2+1, а также получить серьёзный трансферный бюджет на предстоящее зимнее окно.
Напомним, руководство «Краснодара» после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 приняло отставку Мурада Мусаева с поста главного тренера команды. Главным тренером краснодарцев стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, ушедший из московского ЦСКА.
- 25 октября 2021
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