Мурад Мусаев рассказал о переговорах с «Ференцварошем»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что вёл переговоры с «Ференцварошем».
«Летал в Будапешт на встречу с президентом «Ференцвароша». Хорошо пообщались, но, к сожалению, клуб остановился на другом кандидате. Мне очень импонируют в «Ференцвароше» и организация, и подход. Город, страна тоже прекрасны. Было бы интересно там поработать.
Не хотел бы говорить на тему трудоустройства. Расскажу, когда появится конкретика. Общение идёт постоянно, но не совсем корректно переходить к чему-то предметному, если у команды есть действующий тренер. Как только разговор уходит в эту сторону, стараюсь быть крайне аккуратным и не нарушать корпоративную этику. У нас сложная профессия, приходить на живое место неправильно по отношению к коллегам», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».
Напомним, руководство «Краснодара» после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 приняло отставку Мурада Мусаева с поста главного тренера команды. Главным тренером краснодарцев стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, ушедший из московского ЦСКА.
- 7 августа 2021
-
11:05
-
10:49
-
10:26
-
10:23
-
09:52
-
09:50
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:18
-
08:26
-
07:55
-
06:02
-
05:37
-
03:10
-
02:11
-
01:59
-
01:36
-
01:19
-
00:54
-
00:40
-
00:32
-
00:23
- 6 августа 2021
-
23:55
-
23:24
-
23:18
-
22:54
-
22:47
-
22:39
-
22:23
-
22:11
-
21:45
-
21:39
-
21:24