Мурад Мусаев рассказал о переговорах с «Ференцварошем»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что вёл переговоры с «Ференцварошем».

«Летал в Будапешт на встречу с президентом «Ференцвароша». Хорошо пообщались, но, к сожалению, клуб остановился на другом кандидате. Мне очень импонируют в «Ференцвароше» и организация, и подход. Город, страна тоже прекрасны. Было бы интересно там поработать.

Не хотел бы говорить на тему трудоустройства. Расскажу, когда появится конкретика. Общение идёт постоянно, но не совсем корректно переходить к чему-то предметному, если у команды есть действующий тренер. Как только разговор уходит в эту сторону, стараюсь быть крайне аккуратным и не нарушать корпоративную этику. У нас сложная профессия, приходить на живое место неправильно по отношению к коллегам», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, руководство «Краснодара» после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 приняло отставку Мурада Мусаева с поста главного тренера команды. Главным тренером краснодарцев стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, ушедший из московского ЦСКА.