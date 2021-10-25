Сандро Шварц сообщил, кто из игроков «Динамо» пропустит матч Кубка России с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России с «Оренбургом».



«Нас ожидает интересное противостояние. «Оренбург» – хороший соперник, который успешно выступает в своём первенстве, где на данный момент занимает первое место. Мы знаем, что нас ждёт игра на искусственном поле. Понятно, что мы являемся фаворитами в предстоящей встрече, но нам нужно будет сыграть на максимуме, чтобы подтвердить свой статус. Конечно, для нас непривычно играть на таком покрытии. С другой стороны, в нынешнем сезоне у нас уже был подобный опыт в Уфе, где нам удалось одержать победу. Поэтому не вижу в данном аспекте большой проблемы. Мы готовы к этому. Наша задача – показать стопроцентную отдачу в кубковой игре.

Точно могу сказать, что с «Оренбургом» не сыграют Диего Лаксальт, Даниил Лесовой, а также Гильермо Варела, который получил повреждение в матче с «Химками». Все остальные игроки в строю и готовы сыграть на искусственном поле.



Бесспорно, мы держим в голове игру в пятницу против «Зенита». Но в то же время мы полностью сфокусированы на кубковом матче в Оренбурге. Никаких настроений, что мы можем где-то недооценить соперника, смешать состав у нас нет. Для нас игра на Кубок очень важна, поэтому мы выставим максимально боевой состав.



Я, наверное, не стану отмечать никого из игроков «Оренбурга». Хочу в целом отметить команду соперника. Она выглядит сплочённой и показывает хороший футбол. Неудивительно, что оренбуржцы среди лидеров ФНЛ, стараются играть технично, показывают высокую культуру паса. Поэтому нам надо будет внимательно действовать в обороне во вторник. Можно ли сказать, что по уровню своей игры «Оренбург» — это уже команда Премьер-лиги? Мне сложно сравнивать, опираясь в оценке «Оренбурга» исключительно на видеозаписи. Мне будет проще ответить на этот вопрос после того, как увижу эту команду вживую. Повторюсь, что на данный момент у меня сложилось впечатление очень качественной команды, с которой нам придётся непросто», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Матч группового этапа Кубка России «Оренбург» — «Динамо» состоится завтра, 26 октября.