«Динамо» вышло на первое место в РПЛ благодаря победе ЦСКА над «Крыльями Советов»

Московское «Динамо» поднялось на первое место в таблице Российской Премьер-Лиги после победы ЦСКА над «Крыльями Советов» (3:1).
ЦСКА, обыграв самарцев, в 12 матчах набрал 23 очка и догнал «Зенит» и «Динамо». Из-за этого «Динамо» опередило «Зенит» по дополнительным показателям, так как если команды РПЛ набирают одинаковое количество очков, то места в таблице определяются по очным встречам. «Зенит» ещё не сыграл свой матч 12-го тура — завтра питерцы встретятся со «Спартаком».
В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Защитник самарцев Юрий Горшков выполнил передачу на Сергеева в центр штрафной, который первым касанием подсёк мяч над голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, и вторым добил его в пустые ворота. На 57-й минуте встречи форвард ЦСКА Чидера Эджуке сравнял счёт. Голкипер гостей Иван Ломаев отработал заброс в штрафную — отбил мяч ногами, и очень неудачно. С первой попытки армейцы добить мяч не смогли, а вторым на добивании был Эджуке. Он и отправил мяч в пустые ворота. На 85-й минуте нападающий Фёдор Чалов вывел ЦСКА вперёд в счёте. В концовке встречи итоговый счёт установил форвард армейцев Антон Заболотный.
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