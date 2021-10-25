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Акинфеев, Фернандес, Дивеев и Заболотный пропустят матч Кубка России «Металлург» — ЦСКА

Акинфеев, Фернандес, Дивеев и Заболотный пропустят матч Кубка России «Металлург» — ЦСКА
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Голкипер Игорь Акинфеев, защитники Игорь Дивеев и Марио Фернандес, а также нападающий Антон Заболотный не сыграют в матче группового этапа Кубка России с липецким «Металлургом», сообщает пресс-служба московского клуба.

Футболисты не отправились с ЦСКА в Липецк на эту встречу. Защитник Бруно Фукс присоединился к московской команде.

Фукс перешёл в московский ЦСКА летом 2020 года. Сумма его трансфера составила € 8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне бразильский игрок ни разу не сыграл за основную команду клуба.

Матч группового этапа Кубка России «Металлург» — ЦСКА состоится завтра, 26 октября, на стадионе «Металлург» в Липецке. Начало встречи — в 17:00 мск.

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