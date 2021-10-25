«Локомотив» — «Сочи»: Смолов не попал в состав железнодорожников

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Сочи» на матч 12-го тура РПЛ. Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов не попал в состав железнодорожников.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Пабло, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тикнизян, Марадишвили, Бека-Бека, Керк.

Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Чёрный, Сильянов, Куликов, Бабкин, Петров, Анджорин, Лисакович.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родригао, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Касьерра.

Запасные: Адамов, Маргасов, Шакуро, Маммана, Барач, Попов, Ангбан, Барсов, Жоаозиньо.

Сегодня, 25 октября, состоится заключительный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи в 19:00 мск.