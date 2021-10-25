Американский бизнесмен заинтересован в покупке «Дерби Каунти», с которого сняли 12 очков

Клуб Чемпионшипа, второго английского дивизиона, «Дерби Каунти» может быть приобретён американским бизнесменом Крисом Киршнером, сообщает Sky Sports.
Предприниматель, являющийся исполнительным директором компании Slync.io, выступил с заявлением к болельщикам клуба.
«Меня зовут Крис Киршнер, и я надеюсь вскоре увидеть многих из вас на стадионе. Ведь это моё официальное заявление о намерении договориться с действующим руководством клуба, чтобы вывести его из-под внешнего управления», — сказал американский предприниматель.
Напомним, Дерби» испытывает серьёзные финансовые проблемы. По ходу нынешнего сезона в клубе было введено внешнее управление. Нынешние владельцы пытаются найти покупателя, но пока им это сделать так и не удалось.
Из-за введения внешней администрации с «Дерби» сняли 12 очков. Команду возглавляет экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. Он ранее уже заявил, что не планирует уходить из клуба, несмотря на многочисленные проблемы.
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