Суд вынес приговоры трём фанатам «Спартака» за нарушения во время матча с «Зенитом»

Трое фанатов «Спартака» предстали перед судом за нарушения правил поведения во время матча 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7).
«В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по факту задержания болельщиков «Спартака», пытавшихся покинуть территорию стадиона после первого тайма матча с «Зенитом». Трое из них были признаны виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и оштрафованы на сумму от 10 до 12 тысяч рублей. Также болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия сроком на один год.
Помощь задержанным оказал юрист, предоставленный клубом.
«Спартак» приветствует инициативу Лиги — совместно с клубами и полицией — провести тщательное и подробное разбирательство обстоятельств задержания болельщиков, которое было связано с применением силы и спецсредств», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».
Ранее сообщалось, что в перерыве матча «Зенит» — «Спартак» (7:1) при попытке покинуть территорию стадиона «Газпром Арена» фанаты московской команды были избиты представителями органов.
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