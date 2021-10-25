Ванда Нара вернулась к Икарди после его согласия подписать документы о разводе

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, объявила о воссоединении пары.



«Фотографии, которые я публиковала последние несколько месяцев, показывают, насколько хорошо нам было и насколько мы были счастливы. Случившееся меня сильно ранило. Каждый день я просила Мауро о разводе. Когда он понял, что обратного пути нет, то сказал мне, что так не может продолжаться, и если разлука — единственный способ положить конец боли, то мы это сделаем. Мы пошли к адвокату. Через два дня Мауро согласился на все условия, и мы подписали соглашение.

На следующий день он написал мне то, что никто никогда не писал: «Я отдал тебе всё, и у тебя есть всё, надеюсь, ты можешь быть счастливой, потому что это сделает меня счастливым». И тут я поняла кое-что: у меня ничего нет, если я не с ним. Я уверена, что плохое время, которое мы пережили, укрепит нас как пару и семью. Важно то, что у нас обоих была свобода, которая могла положить конец нашей восьмилетней истории. Но мы свободно сделали выбор. Я люблю тебя, Мауро Икарди", — написала Ванда в «Инстаграме».

16 октября Ванда Нара написала в «Инстаграме», что футболист ей изменил. Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро. У пары есть две общие дочери. До отношений с Икарди Ванда была замужем за его другом, бывшим полузащитником ФК «Москва» и «Барселоны» Макси Лопесом, от которого у неё есть три сына.