Модрич высказался о достижении отметки в 400 матчей за «Реал»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вышел в стартовом составе на матч 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Данное появление стало 400-м для хорвата в составе «сливочных» во всех турнирах, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Модрич прокомментировал данное достижение.
«Всё, что происходит в «Реале» с того момента, как я пришёл в клуб просто невероятно. Не мог себе представить, чего добьюсь, каких высот достигну. Более девяти лет счастья. Это невероятно.
Я наслаждаюсь своей игрой, я осуществил свою мечту – играть за мадридский «Реал». Это просто удивительно. Я счастлив и благодарен за всё, что пережил за это время. Мы намерены добиться большего», — сказал Модрич.
За 400 сыгранных матчей в составе «сливочных» хорватский полузащитник забил 28 мячей и отдал 63 результативные передачи.
Игрок выступает за «Реал» с 2012 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» за € 35 млн. Контракт хорвата с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- 26 октября 2021
-
00:51
-
00:46
-
00:38
-
00:32
-
00:16
-
00:11
-
00:09
- 25 октября 2021
-
23:58
-
23:49
-
23:29
-
23:25
-
23:25
-
23:00
-
22:56
-
22:48
-
22:35
-
22:31
-
22:31
-
22:16
-
21:57
-
21:53
-
21:52
-
21:43
-
21:42
-
21:40
-
21:35
-
21:32
-
21:24
-
21:22
-
21:05
-
21:04
-
20:54
-
20:50
-
20:42
-
20:31