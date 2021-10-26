Модрич высказался о достижении отметки в 400 матчей за «Реал»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вышел в стартовом составе на матч 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Данное появление стало 400-м для хорвата в составе «сливочных» во всех турнирах, сообщает официальный сайт мадридского клуба.



Модрич прокомментировал данное достижение.



«Всё, что происходит в «Реале» с того момента, как я пришёл в клуб просто невероятно. Не мог себе представить, чего добьюсь, каких высот достигну. Более девяти лет счастья. Это невероятно.



Я наслаждаюсь своей игрой, я осуществил свою мечту – играть за мадридский «Реал». Это просто удивительно. Я счастлив и благодарен за всё, что пережил за это время. Мы намерены добиться большего», — сказал Модрич.



За 400 сыгранных матчей в составе «сливочных» хорватский полузащитник забил 28 мячей и отдал 63 результативные передачи.



Игрок выступает за «Реал» с 2012 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» за € 35 млн. Контракт хорвата с клубом рассчитан до июня 2022 года.