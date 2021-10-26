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Детский тренер Максименко рассказал, о чём говорит с вратарём «Спартака»

Детский тренер Максименко рассказал, о чём говорит с вратарём «Спартака»
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Вячеслав Ковнеристов, детский тренер голкипера «Спартака» Александра Максименко, рассказал, о чём говорит с футболистом.

«Углублённо я с ним ничего не разбираю, ведь не вижу процесса подготовки. Но я ему всегда говорил и говорю одно: нужно быть смелее. А чтобы быть смелее на выходах, например, надо жертвовать собой.

В чём ещё нужно прибавить Максименко? Ему надо бы добавить наглости, не вижу её у него в глазах. Когда его только начали подпускать к основе – у него горели глаза. А сейчас они не светятся, они просто злые. На что он злится – не знаю, но, скорее всего, на результат. Такое не может просто проходить мимо, все мы люди», — сказал Ковнеристов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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