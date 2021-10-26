Бывший тренер Максименко: сколько тренеров Саша пережил? Всегда доказывал — он номер один

Вячеслав Ковнеристов, детский тренер голкипера «Спартака» Александра Максименко, поделился мнением о том, что 50% ударов в створ ворот его воспитанника в этом сезоне закончились голами.



«Тут хотелось бы посмотреть эту статистику с разбивкой на дистанцию удара. Все пропущенные удары идут в статистику, даже с линии ворот. А хотелось бы увидеть, сколько ударов было из штрафной, из вратарской и из-за штрафной. Да, «Спартак» много пропускал со стандартов, но стандарты зависят не от одного вратаря. Плюс надо учитывать выходы один в один – в начале сезона Саша спасал прилично. И не забывайте: в «Спартаке» часто меняются тренеры, вместе с которыми приходят новые тренеры вратарей. Каждый из них пытается доказать, что его система подготовки самая лучшая. А когда человек ел правой рукой, а его заставляют есть левой – получается неважно.



«Спартаку» стоит подождать с переменами на вратарской позиции? А сколько Саша пережил тренеров в «Спартаке»? На моей памяти – точно больше четырёх. Но он всегда доказывал: я номер один. Пацану двадцать лет, он выкарабкается из этой ситуации. Единственное, чувствуется, что в команде беспорядок с первых игр. Доменико Тедеско ушёл, и команда надломилась. Да, можно резать кардинально, но зачем? Вспомните Сафонова – в прошлом сезоне перетерпели, когда он начал «исполнять чудеса». И Матвея после этого взяли в сборную, а я бы не сказал, что он там что-то показал. Да, у Сафонова сильнее игра на выходах, но ошибки в этом компоненте он тоже допускал», — сказал Ковнеристов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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