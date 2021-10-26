Россиянка забила самый быстрый гол в истории женского футбола
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Российская нападающая Олеся Курочкина забила самый быстрый гол в истории мирового профессионального женского футбола, сообщает пресс-служба РФС.
В матче 23-го тура Суперлиги с «Енисеем» (2:1), который прошёл 16 октября, форвард пермской «Звезды-2005» поразила ворота соперника на 9,31 секунде. Курочкина откликнулась на заброс в штрафную и в падении переправила мяч мимо вратаря. Видео гола опубликовано в «твиттере» РФС.
Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу.
После 23 туров «Звезда-2005» занимает четвёртое место в турнирной таблице женской Суперлиги. В следующем матче пермская команда сыграет с «Ростовом».
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